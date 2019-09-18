2019/09/18 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب عشاق كرة القدم حول العالم لقاء القمة المنتظر والملتهب بين أتلتيكو مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي والذي سيجمعهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس اليوم الأربعاء في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.ويبرز من لقاء القمة المرتقب النزال والصراع بين ماضي وحاضر منتخب البرتغال ضد مستقبل ذات المنتخب، وذلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو ضد جواو فيليكس نزال ناري في قمة يوفنتوس وأتلتيكو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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