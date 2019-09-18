التربية تسمح لطلبة المراحل غير المنتهية المكملين في الدور الاول والمغيبين لليومين الاول والثاني حصراً بادائهم الامتحانات في الدور الثاني

2019/09/18 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، السماح لطلبة الصفوف غير المنتهية المكملين في الدور الاول والمغيبين لليوم الاول والثاني حصرا اداء الامتحان في الدور الثاني.

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