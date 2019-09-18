لماذا يقوي الجزر النظر

2019/09/18 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت الأبحاث أن نقص فيتامين {أ} يمكن أن يسبب صعوبات في رؤية الضوء الخافت، ونظرًا لأن الجزر غني بفيتامين أ ومضادات الأكسدة، لذا يعد الجزر مفيد لتحسين البصر وتجنب حدوث حالات مثل العمى الليلي من التطور مع تقدم العمر.كما أن فيتامين {أ} عنصر غذائي ضروري للرؤية الجيدة؛ لذلك فإن الجزر فعلاً يقوي ويحمي النظر.ولكنه قد

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