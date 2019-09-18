2019/09/18 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

استبعد عضو مجلس النواب همام علي التميمي ان يكون استجواب بعض الوزراء هو استهداف لرئيسها عادل عبد المهدي، مؤكداً ان هذا الاستجواب

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