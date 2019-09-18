ازرع برا تحصد برا

2019/09/18 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول رجل ذهبت مع أبي قبل خمسين سنة الى الحج بصحبة قافلة من الجمال؟ وعندما تجاوزنا منطقة يقال لها "عفيف" قال لي أبي أنزلني

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