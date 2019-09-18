التربية تصدر بيانا بشأن بالطلبة المكملين للصفوف غير المنتهية

2019/09/18 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن الطلبة المكملين للصفوف غير المنتهية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات اكدت انها سمحت لطلبة المراحل غير المنتهية بأداء الامتحان خلال الفترة الزمنية المحددة للامتحانات".

واوضحت انها "ستسمح للطلبة المكملين في الدور الاول والمتغيبين لليوم الاول والثاني حصرا عن ادائهم الامتحان في الدور الثاني لأسباب مختلفة".

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