إحداهما في المرتبة الـ14 والأخرى الـ25 عالميا.. أيهما أقوى عسكريا السعودية أم إيران؟

2019/09/18 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بضربة واحدة توقف نصف إنتاج النفط السعودي، وارتفعت أسعار الذهب الأسود بشكل غير مسبوق في الأسواق العالمية، واتجهت الأنظار مرة أخرى إلى

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