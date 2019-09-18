أسعار النفط تنخفض بعد إعلان السعودية استعادة الطاقة الإنتاجية

2019/09/18 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط العالمية صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان السعودية عن استعادة قدراتها الكاملة لإنتاج النفط بحلول أواخر سبتمبر الجاري.

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