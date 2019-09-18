2019/09/18 | 10:55

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الإمام الخامنئي يستقبل أصحاب المواكب والهيئات الحسينية في العراق

الاربعاء

18

أيلول

2019 :

10:41 am

32

استقبل قائد الثورة الإسلامية في ايران الامام الخامنئي، اليوم

الاربعاء، اصحاب المواكب والهيئات الحسينية في العراق.وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد على الخامنئي استقبل صباح اليوم

الاربعاء اصحاب المواكب والهيئات الحسينية في العراق.

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