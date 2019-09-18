2019/09/18 | 10:55

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وزير الداخلية يوجه بتوفير احتياجات تسهيل إصدار البطاقة الموحدة في كركوك

استقبل السيد وزير الداخلية الدكتور "ياسين طاهر الياسري" محافظ كركوك

السيد "راكان الجبوري" في مكتبه. وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني في محافظة كركوك ، والتباحث حول

الخطط التي تتبعها الوزارة للحفاظ على السلم المجتمعي.وتطرق سيادته إلى آليات تطوير عمل المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية

في محافظة كركوك ، مبيناً انه سيوجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لتيسير

إصدار البطاقة الموحدة. السيد وزير الداخلية أكد أنه أوعز إلى الجهات المختصة بتقديم

التسهيلات اللازمة لإنجاز المعاملات ، مشدداً على أهمية عدم السماح

لضعاف النفوس باستغلال المواطنين. من جانبه فقد أعرب السيد محافظ كركوك عن سعادته للقاء السيد وزير

الداخلية ، مثمناً الجهود الكبيرة والخطوات الإيجابية التي يتخذها

سيادته في سبيل فرض النظام.

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