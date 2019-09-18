2019/09/18 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء لطريقة جديدة لعلاج نزلات البرد الشائعة من خلال إيقاف الإنتاج البشري لنوع من البروتينات الحيوية التي يحتاجها فيروس البرد للتكاثر، عبر استخدام تقنية تحرير الجينات.وحدّد العلماء بروتينًا حيويًا في الخلايا يحتاجه فيروس البرد ليتكاثر، وعن طريق إيقاف إنتاج البروتين، يمكن إيقاف تكاثر الفيروس، بحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.وقال جان كاريت، أستاذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاج جديد لنزلات البرد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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