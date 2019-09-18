English | كوردى

شاهد بالفيديو.. السكيني: جمع محافظ البصرة منصبين استخفاف بالدستور العراقي #المربد


شاهد بالفيديو.. السكيني: جمع محافظ البصرة منصبين استخفاف بالدستور العراقي #المربد
2019/09/18 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: -DztXi1Vl1g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السكيني: جمع محافظ البصرة منصبين استخفاف بالدستور العراقي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السكيني: جمع محافظ البصرة منصبين استخفاف بالدستور العراقي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).

كامل التفاصيل في: راديو المربد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا