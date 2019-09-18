"انتشال" غريق جاثم منذ 1991 كان يعيق حركة السفن بــ "ميناء ام قصر" ..

2019/09/18 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أنتشلت الرافعة (أبا ذر) من قسم الإنقاذ البحري في الشركة العامة لموانئ العراق وحدة بحرية غارقة منذ عام 1991 والتي كانت تعيق حركة السفن في ميناء أم قصر الجنوبي.

وذكر مدير قسم الانقاذ البحري في الشركة زامل البدران بحسب بيان "أنتشلت الرافعة (أبا ذر) الغريق الجاثم منذ عام 1991 والذي كان...

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