هل تحتاج إيران والميليشيات الحليفة إلى وساطات أم إلى ضغوط

2019/09/18 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادرت سلطنة عمان إلى عرض مبادرة حوار للحل في اليمن في مسعى لتبريد التصعيد الدولي الذي يمكن أن يتحول إلى ضغوط شديدة

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