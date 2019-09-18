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منح طلبة المراحل غير المنتهية دور ثالث في هذه الحالة فقط


منح طلبة المراحل غير المنتهية دور ثالث في هذه الحالة فقط
2019/09/18 | 10:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" التربية، قررت منح طلبة المراحل غير المنتهية المكملين في الدور الاول والمغيبين لليوم الاول والثاني حصرا عن ادائهم الامتحان في الدور الثاني لأسباب مختلفة فرصة الامتحان في الدور الثالث وخلال مدة الامتحانات نفسها".واضاف، ان" المديرية العامة للتقويم والامتحانات سمحت لطلبة المراحل الغير منتهية بالامتحان خلال الفترة الزمنية المحددة للامتحانات".انتهى..م.م

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