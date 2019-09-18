عامر صالح - اليوم العالمي للديمقراطية ودلالته لديمقراطية للعراق

2019/09/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح عامر صالح تحت شعار " المشاركة " احتفل العالم يوم الأحد، باليوم العالمى للديمقراطية، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 62/7 خلال سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، والذى يتيح فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية فى العالم.سلط الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى بنده الثالث من المادة 21 منه أن "إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم، فيجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال ا......

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