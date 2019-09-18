عادل حبه - هل بمقدور السيد عادل عبد المهدي اخراج العراق من أزمته؟

2019/09/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه هل بمقدور السيد عادل عبد المهدي إخراج العراق من أزمته؟عادل حبهمرت سنة على انتخاب رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، ولم يجر الشروع جدياً بتنفيذ ما ورد في البرنامج الوزاري، الذي اقتصر بدرجة رئيسية على إزالة الحواجز الكونكريتية من شوارع بغداد!!.فمعالجة آفة الفساد الخطيرة لم تترجم بعد إلى خطوات عملية وملموسة وتحقق نتائج ملموسة بشأنها، ناهيك عن معالجة المعوقات الجدية التي تواجه العملية السي......

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