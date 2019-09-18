2019/09/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور مـــســتــر تــــرامـــب...والصرعات العالمية...مستر ترامب..مستر ترامب يهدد...يتوعد...يطمئن عربانه النفطيين...بأنه سيحرق أنفاس أعدائهم الفقراء الحوثيين اليمنيين..لأنهوا أخيرا تجرؤوا بالرد على الذين يحرقون أنفاسهم من سنوات..وقتلوا الملايين منهم...أبناء عمهم وجيرانهم بني سعود...والذين كل سنة يشترون بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا ومن فرنسا وألمانيا...اسلحة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - مستر ترامب... والصرعات العالمية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - مستر ترامب... والصرعات العالمية...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).