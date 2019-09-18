2019/09/18 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقال مركز الإعلام الرقمي، إن شركة فيسبوك حذفت 120 صفحة و76 حساب ومجموعة و7 حسابات انستغرام، انخرطت في "سلوك مخالف منسق" ضمن العراق بحسب بيان رسمي للشركة .

حذفت شركة فيسبوك عشرات الحسابات والمجموعات العراقية إثر "سلوك" مخالف يتعلق بالسياسة والمجتمع بعضها يتحدث عن صدام وأخرى على صلة بالميلشيات

بين المركز، أن "شركة فيسبوك أشارت إلى أن من يقف وراء هذه الصفحات والحسابات قاموا بسلوكيات مخالفة لمعاييرها، وقاموا بشراء بعض الصفحات، وتغيبر أسمائها ودمج بعضها مع بعضها الآخر، فضلًا عن قيامهم بانتحال شخصيات آخرين باستخدام هوياتهم للتضليل".

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لماذا يخاف السياسيون مواقع التواصل الاجتماعي؟

أكدت شركة فيسبوك، وفق المركز، أن "أن مدراء هذه الصفحات والحسابات كانوا تنشر مواضيع حول القضايا السياسية والاجتماعية في العراق مثل الدين، وشخصيات عامة كصدام حسين وعن وضع الجيش في زمن صدام، والعمل العسكري الأمريكي في العراق، والميليشيات المدعومة من إيران والقضايا المتعلقة بالعلاقة السياسية العراقية الكردية".

يشار إلى أن العديد من المسؤولين يعكفون على شراء صفحات في مواقع التواصل تحظى بأعداد كبيرة من المتابعين، فضلًا عن عمليات "تجنيد" الجيوش الإلكترونية لأغراض انتخابية أو لشن هجمات ضد الخصوم.

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