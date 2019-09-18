آيفون 11 كيف كانت المبيعات في الأيام الأولى

2019/09/18 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفس مسؤولو شركة “أبل” الأميركية الصعداء، بعدما حققت الهواتف الجديدة أرقام مبيعات جيدة للغاية خلال الأيام التي تلت كشف النقاب عنه، مقارنة بالنسخ السابقة التي أطلقت العام الماضي.وكانت “أبل” أعلنت الأسبوع الماضي خلال مؤتمرها السنوي، إطلاق 3 هواتف جديدة حملت أسماء “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون 11برو ماكس”.وذكرت شبكة “سي أن أن”

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