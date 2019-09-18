تركيا.. المنطقة الأمنية ليست حلاً

2019/09/18 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وتركيا يوم 7 الشهر الماضي (أغسطس/ آب) على خطوات ميدانية، آلية أمنية، وفق الوصف الأميركي، فإن

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