2019/09/18 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس أعلنت مكافحة المخدرات في الديوانية اليوم الاربعاء القبض على شخصين متهمين بتجارة الحبوب المخدرة.وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “بمتابعة مستمرة من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات تمكنت دوريات قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بامرة العقيد احمد عبد الكاظم وعدد من المنتسبين من إلقاء القبض على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متاجرين اثنين بالحبوب المخدرة في الديوانية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متاجرين اثنين بالحبوب المخدرة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متاجرين اثنين بالحبوب المخدرة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).