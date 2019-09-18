2019/09/18 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تعاف بطيء لأسواق النفط من صدمة في الإمدادات، لكن الحذر يكتنف الأسواق قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض جديد في أسعار الفائدة.وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، إذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يرتفع وسط تراجع توترات النفط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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