26 عاماً على “أوسلو” .. مقاربة مغايرة

2019/09/18 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردت نشر هذه الورقة في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والمعروف باتفاق أوسلو، في

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