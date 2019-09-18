2019/09/18 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخامنئي يستقبل أصحاب المواكب الحسينية في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
استقبل الخامنئي، اليوم الاربعاء، اصحاب المواكب والهيئات الحسينية في العراق.
وأفادت وكالة مهر للأنبا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخامنئي يستقبل أصحاب المواكب الحسينية في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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