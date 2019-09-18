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الخامنئي يستقبل أصحاب المواكب الحسينية في العراق


الخامنئي يستقبل أصحاب المواكب الحسينية في العراق
2019/09/18 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

استقبل الخامنئي، اليوم الاربعاء، اصحاب المواكب والهيئات الحسينية في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنبا...

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