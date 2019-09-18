ريال مدريد يفقد اهم اسلحته امام سان جيرمان اليوم في دوري الابطال

2019/09/18 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف ملعب حديقة الأمراء مساء اليوم الاربعاء مواجهة نارية تجمع بين باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد الإسباني، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

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