صلاح وماني والدقيقة 55 الأزمة مستمرة

2019/09/18 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر ليفربول، حامل لقب دوري الأبطال، مباراته الأولى بالنسخة الجديدة..انكسار جاء بثنائية نظيفة أمام نابولي لا يعني نهاية أحلام لاعبي يورغن كلوب في الذهاب بعيدا مرة أخرى فالطريق لا تزال طويلة.لكن الخسارة وما شهدته المباراة من أحداث بملعب “سان باولو” تثير علامات استفهام من نوع آخر، شخصية ومؤثرة، عنوانها: ماذا يدور حقا بين

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