بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الأربعاء 11:00 AM

2019/09/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر أيلول وفق آخر التحديثات كالآتي:

العملات الأجنبية

1 دولار أمريكي = 1,187.9100 دينار

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