الزراعة تصدر قرارات جديدة لدعم المزارعين

2019/09/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ سلسلة اجراءات وقرارات تهدف الى دعم المزارعين، مؤكدة تنفيذها لنسب متقدمة ضمن مشروع غرس وزراعة مليوني

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