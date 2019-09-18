2019/09/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بحجز ممتلكات وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأسرتها.

وقالت منظمة "زيرو فساد" أن محاكمات رموز النظام السابق المتورطين في جرائم الفساد ستبدأ الأسبوع المقبل"، مؤكدة أنها قدمت 71 قضية تتعلق بالفساد، وذلك حسب موقع "سودان برس".

وفيما يتعلق بهروب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر، إلى خارج البلاد مطلع الشهر الجاري، قال الناطق باسم المنظمة، المثنى أبو عيسى، إنه مارس الفساد في ولاية الخرطوم، وأكد أن إجراءات جارية لإحضاره من أي مكان يتواجد فيه الآن.

وأكد مثنى متابعة "زيرو فساد" ورصدها للفساد بمؤسسات الدولة "من أصغر إلى أكبر مسؤول"، مجددا التزامها بتقديم كل الفاسدين للعدالة.

وأخضعت السلطات السودانية زوجة البشير للإقامة الجبرية، داخل منزلها الفخم في حي كافوري بحري في العاصمة الخرطوم.

وكانت مصادر صحفية ذكرت، في وقت سابق، أن وداد زوجة البشير هربت إلى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن هيئة الدفاع عن البشير قطعت الشك باليقين مؤكدة وجودها في البلاد، وزيارتها للبشير في سجنه أثناء عيد الأضحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجز ممتلكات وأموال زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجز ممتلكات وأموال زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).