مدرب ليفربول يتحسر وأنشيلوتي معجب بـ اللعب القبيح لنابولي

2019/09/18 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى المدرب يورغن كلوب خيبة أمله من إنهاء ليفربول السيئ للهجمات بعد أن بدأ فريقه حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالخسارة 2-صفر خارج الديار أمام نابولي، الذي سجل هدفين قرب النهاية ليحسم مواجهة شابها الحذر في استاد سان باولو .وسجل دريس ميرتنز من ركلة جزاء قبل ثماني دقائق على النهاية

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