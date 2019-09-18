2019/09/18 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس تنطلق مساء اليوم الأربعاء، منافسات الدوري العراقي الممتاز لموسم 2019 – 2020 بإقامة 6 مباريات بعدة مدن، بينما تقام بعد غد 3 مباريات فقط.ويبقى مصير المباراة العاشرة مجهولا في ظل الشكوك المحيطة بمشاركة الطلبة في الدوري هذا الموسم.لقاء متكافئ المباراة الأولى ستقام في ملعب النجف ما بين صاحب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



مواجهات متكافئة في انطلاقة الدوري العراقي وكالة خطوة برس.

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