2019/09/18 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة البلاد المتحدة لتجارة السيارات الوكيل الحصري لمنتجات شركة رينو الفرنسية في العراق", أنها تعمل بشكل قوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شغف الحياة.. البلاد المتحدة من أوائل شركات السيارات في العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شغف الحياة.. البلاد المتحدة من أوائل شركات السيارات في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).