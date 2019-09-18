تركيا ترفع أسعار البنزين 0.36 ليرة للتر

2019/09/18 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي في بيان إن تركيا رفعت أسعار البنزين بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر ورفعت سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر اعتبارا من يوم الأربعاء.

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