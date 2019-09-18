2019/09/18 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت المسودة الأولية لقانون مجلس الاعمار التي صوت عليها مجلس الوزراء أمس، عن مصادر تمويل المجلس والمشاريع التي يقوم بها بعد اقراره من قبل مجلس النواب وتشكيله.

وظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، تخصيص مبلغ ٥٪ من اجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنة المالية لمجلس الاعمار بعد خصم النفقات الضرورية، بالإضافة إلى الاشراف على كل مشروع تتجاوز كلفته ٢٥٠ مليار دينار أو أية مشاريع أخرى يحيلها مجلس الوزراء إلى المجلس.

ويهدف المجلس إلى إدارة المشاريع بالتنسيق مع الوزارات والاقاليم والمحافظات، بالإضافة إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والدخل الوطني ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وخلق فرص العمل وتنمية مهارات العاملين وزيادة معدلات الاستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر.

وحدد المجلس المشاريع التي سيتولى العمل عليها مثل مشاريع الإسكان والصناعية الكبرى التي لا يسمح للقطاع الخاص الدخول فيها كالصناعات العسكرية ومشاريع النقل كالموانئ والمطارات والسكك الحديد والنقل النهري والبحري وشبكات الطرق والانفاق للافراد والبضائع والمترو ومشاريع تطوير وتنفيذ المدن الجديدة ومشاريع تطوير وتنفيذ المدن الصناعة والمدن الطبية والملاعب الكبيرة وغيرها.

اضغط هنا لقراءة مشروع القانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 5% من إيرادات العراق لمجلس الاعمار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 5% من إيرادات العراق لمجلس الاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).