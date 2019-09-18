انتاج العراق من الحنطة يرتفع بنسبة 100%

2019/09/18 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الاربعاء، ارتفاع انتاج محصول الحنطة لعام 2019 بنسبة تقارب من 100%، مؤكدا ان انتاج محصول الشعير ارتفع هو الاخر بنسب 696%

وقال الجهاز في تقرير له، إن "هناك ارتفاع في المساحة المزروعة والانتاج لسنة 2019 لمحصولي الحنطة والشعير وذلك بسبب شمول المحافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وقضاء الحويجة في كركوك، اضافة الى وفرة الامطار خلال الموسم"، مشيرا الى ان "الانتاج لم يشمل اقليم كردستان وبعض القرى في محافظات نينوى وكركوك وديالى والانبار وصلاح الدين".

واضاف ان "انتاج الحنطة للموسم الشتوي لسنة 2019 قدر 4343 الف طن بارتفاع بلغ 99.4% عن انتاج السنة الماضية حيث قدر 2178 الف طن، في حين بلغت المساحة المزروعة للمحصول 6331 الف دونم بارتفاع قدرت نسبته 100.7% مقارنة بالعام الذي سبقه والتي قدرت 3154 الف دونم".

واشار الى ان "انتاج الشعير للموسم الشتوي 2019 قدر بـ 1519 الف طن بارتفاع قدرت نسبته 696.5% عن انتاج السنة السابقة حيث قدر 191 الف طن"، مبينا ان "المساحة المزروعة لسنة 2019 لمحصول الشعير بلغ 37721 الف دونم بارتفاع قدرت نسبته 519% عما كانت عليه في الموسم الماضي الذي قدرت 601 الف دونم".

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