2019/09/18 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

في واحدة من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشويقا وأكثرها وضوحا في تأثير تلك التقنية على مستقبل الوظائف، أعلن بنك ABC الذي يتخذ من البحرين مقراً رئيسيا له عن تدشين "فاطمة" وهي موظفة رقمية ستعمل على خدمة عملاء البنك.

وفاطمة هي موظفة افتراضية رقمية تعمل على خدمة العملاء بشكل مستقل، وستتعلم وتكتسب الخبرة من تعاملاتها مع رواد البنك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان من البنك، فإن فاطمة التي ستخدم كل عملاء البنك عبر منصات رقمية في إطار "البنك الرقمي" ستستجيب لكل من العملاء بصفة فردية مستغلة تجاربها السابقة، دامجة الذكاء الاصطناعي مع الذكاء الاجتماعي البشري.

والموظفة التي قال البنك إنها ستبدأ العمل قريبا، ستعتمد على "عقل رقمي معزز بالذكاء الاصطناعي لفاطمة"، لتتواصل شخصيًا مع العملاء.

وضمن عملها لدى بنك ABC، ستتعاون فاطمة مع الفريق المسؤول عن البنك الرقمي الذي سيتم إطلاقه نهاية العام لخدمة العملاء.

وأوضح البيان أن تطوير الموظفة فاطمة تم بالتعاون مه شركة "سول ماشينز" التي تتخذ من نيوزيلندا وتعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقال صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، إن الخطوة تعد محطة مهمة جدا في مسيرة بنك ABC نحو تحقيق التزامه بريادة الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي بالمنطقة.

من جهته، قال غريغ كروس، رئيس الأعمال في شركة سول ماشينز، إن فاطمة هي أول إنسان افتراضي رقمي تصممه الشركة بحمض نووي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاطمة.. موظفة افتراضية تخدم عملاء بنك بحريني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاطمة.. موظفة افتراضية تخدم عملاء بنك بحريني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).