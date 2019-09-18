2019/09/18 | 11:26

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التربية تسمح لهؤلاء الطلبة حصراً بأداء الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية،السماح للطلبة في الصفوف غير المنتهية المكملين

في الدور الاول والمغيبين لليوم الأول والثاني حصراً لأسباب مختلفة

عن أدائهم الامتحان في الدور الثاني.

وذكر بيان للوزارة ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات/ قسم

الامتحانات، قررت السماح للطلبة للمرحلة غير المنتهية أداء الامتحان

خلال الفترة الزمنية المحددة للامتحانات".

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