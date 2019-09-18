2019/09/18 | 11:26

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رئيس الجمهورية برهم صالح يجتمع مع رئيس حكومة اقليم كردستان

الاربعاء

18

أيلول

2019 :

10:56 am

44

رئيس الجمهورية برهم صالح يجتمع مع رئيس حكومة اقليم كردستان

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