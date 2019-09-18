القبض على 28 متهما ضبطت بحوزتهم أسلحة مختلفة يسكنون في بعض الفنادق المشبوهة في البصرة

2019/09/18 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية في البصرة القبض على 28 متهما يسكنون في بعض الفنادق المشبوهة في مركز المحافظة و ضبطت بحوزتهم أسلحة مختلفة.وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ” ان مفارز قسم شرطة البلدة الأولى بالاشتراك مع مديرية أفواج الطوارئ المتمثلة بقوة الصدمة ووفق معلومات أستخبارية دقيقة وبعملية نوعية تم إلقاء القبض على 28 […]

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