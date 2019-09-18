العراقيون يتصدرون استثمارات الاجانب بسوق العقارات الاردني

2019/09/18 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر العراقيون استثمارات الاجانب في سوق العقارات بالاردن خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2019، سواء بعدد المعاملات التي نفذوها او قيمتها الاستثمارية.ووفقا لتقرير احصائي لدائرة الاراضي والمساحة الأردنية، جاء العراقيون في بيوعات العقار بالمملكة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2019 بالمرتبة الأولى بمجموع 432 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع […]

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