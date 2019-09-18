ترليون و 100 مليون عراقي .. ديون لــ

2019/09/18 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية لوجود متضررين من النظام السابق لم يتسلموا تعويضاتهم التي تُقدر بأكثر من ترليون دينار.

وقال عضو الهيئة علي البياتي في بيان ان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٠ المادة (٢٢ ) أنهى ال...

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