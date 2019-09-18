الخارجية الامريكية تحذر رعاياها من السفر الى السعودية

2019/09/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة الامريكية، في بيان اطلع عليه موقع "الغدير، ان" التحذير بسبب "خطر الصواريخ التي يطلقها الحوثيون" على المملكة بين حين وآخر".واوضحت الخارجية الأمريكية أن موظفي الحكومة الأمريكية ممنوعين من السفر لمدينتي القطيف وحفوف وضواحيهما.انتهى..م.م

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