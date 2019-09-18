قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي يلتقي المشاركين في مؤتمر تكريم خدام أربعينية الإمام الحسين

2019/09/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل اعلام ايرانية، بان" قائد الثورة الاسلامية التقى صباح اليوم جموع المشاركين في مؤتمر تكريم خدام أربعينية الإمام الحسين "ع" اصحاب المواكب من العراقيين".وتقيم ايران مؤتمرا تكريميا لخدمة زوار الامام الحسين "عليه السلام" من اصحاب المواكب العراقيين.انتهى..م.م

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