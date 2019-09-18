القبض على متهم بـ «دكة عشائرية» في ميسان

2019/09/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميسان -

كلمة

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، اعتقال متهم نفذ دكة

عشائرية في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن بيان ورد لـ

«كلمة»، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب

ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض

على احد المتهمين ضمن محافظة ميسان والمطلوب وفق احكام المادة

٤/ارهاب دكة عشائرية".

وأضاف البيان، أنه "تم احالته للقضاء للإكمال أوراقه التحقيقية".

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