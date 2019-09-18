البرلمان الاندونيسي يرفع سن الزواج للفتيات

2019/09/18 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد بيان على موقع البرلمان بأن جميع الفصائل الممثلة وافقت على التعديل في جلسة كاملة دون ان يواجه هذا القرار أي اعتراض، فيما رحب النشطاء باعتبارها تدفع باتجاه الحد من زواج القاصرات في البلد الذي تسكنه أكبر أغلبية مسلمة في العالم".وإندونيسيا واحدة من أكثر عشر دول في العالم تزويجا للقاصرات وفقا لحملة “فتاة لا عروس”.انتهى..م.م

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