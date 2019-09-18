التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 الدور الثالث

2019/09/18 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 ( الدور الثالث ) .واوضحت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة ” ان الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/10 وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 9/10/2019 لكافة الفروع والتخصصات المهنية ، مضيفةً انه اذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم […]

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