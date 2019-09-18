هلع صحي بألمانيا بلاستيك في دم الأطفال

2019/09/18 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة ألمانية جديدة، أن مستوى البلاستيك في مجرى دم الأطفال وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعرضهم للإصابة باضطرابات صحية خطيرة في فترة لاحقة.ولم تعد مادة البلاستيك موجودة فقط في معظم الأشياء، التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية، بل صارت أيضا داخل جسمه، بحسب الدراسة الصادرة عن وزارة البيئة الألمانية.وقامت الدراسة بعملية

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