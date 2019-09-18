ألمانيا تؤكد استمرار وقف صادرات الأسلحة للسعودية

2019/09/18 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام المانية، اليوم الأربعاء، برغبة الحكومة الالتزام بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها لا ترى سبباً لتغيير موقف الحكومة وإن برلين ربطت موقفها بتطورات الحرب في اليمن.

وأضافت "في الوقت الراهن لا أرى أن أياً من الشروط الأساسية قد تحقق لتغير الحكومة موقفها".

ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات في صراع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وقالت ميركل إن الأحداث في اليمن تُظهر أن هناك حاجة ماسة للعمل من أجل التوصل لحل سياسي.

ولألمانيا موقف من السعودية بسبب قضية خاشقجي، إذ طلبت ألمانيا من السعودية، في آذار 2019، ضمان "الشفافية الكاملة" في محاكمة المسؤولين السعوديين عن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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