بارزاني وصالح يؤكدان أهمية مواصل الحوار بين بغداد وأربيل

2019/09/18 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه

أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح وإقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ،اليوم الاربعاء، أهمية وحدة صف الأطراف الكردية والقوى السياسية للعمل المشترك بينهم وتوحيد الكلمة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية ومواصل الحوار بين بغداد وأربيل وفق الدستور.

جاء ذلك في إجتماع عقده صالح وبارزاني تابعته "الاتجاه"، وجرى التباحث بشأن المسائل الهامة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان وبصورة خاصة مسائل الموازنة العامة الاتحادية للسنة المقبلة والمادة مئة وأربعين الدستورية وصياغة القوانين وتهديدات ومخاطر الإرهاب والتطرف.

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